Onge­rust­heid over moge­lij­ke sloop Obla­tenau­di­to­ri­um Waregem

Er is ongerustheid in Waregem over het Oblatenauditorium, naast de Stedelijke Kunstacademie. Groen en het Genootschap Waregemse Verhalen zeggen dat de stad het gebouw wil slopen. "Maar alles ligt nog open," klinkt het daar.

Het Oblatenauditorium in Waregem is een modernistische gebouw uit 1963, ontworpen door René Van Steenbergen. Het staat ook op de inventarislijst van Erfgoed, maar het is wel dringend aan renovatie toe. De stad onderzoekt nu alle mogelijkheden. Ook een sloop is mogelijk omdat renovatie mogelijk te veel kost.

Maar oppositiepartij Groen is daar tegen: "Het gebouw wordt nog vaak gebruikt door de Academie, door koren en door andere verenigingen." De partij wil dat de stad overlegt met buurtbewoners en verenigingen. 

