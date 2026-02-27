Het Oblatenauditorium in Waregem is een modernistische gebouw uit 1963, ontworpen door René Van Steenbergen. Het staat ook op de inventarislijst van Erfgoed, maar het is wel dringend aan renovatie toe. De stad onderzoekt nu alle mogelijkheden. Ook een sloop is mogelijk omdat renovatie mogelijk te veel kost.

Maar oppositiepartij Groen is daar tegen: "Het gebouw wordt nog vaak gebruikt door de Academie, door koren en door andere verenigingen." De partij wil dat de stad overlegt met buurtbewoners en verenigingen.