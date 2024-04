Een ongemeen fel onweer trekt maandagavond over West-Vlaanderen. Wie in de lucht keek zag een continu salvo aan bliksems de hemel verlichten. Gevolgd door een enorm hevige regenval, die gepaard ging met rukwinden en hagelbuien. Het onweer trekt van west naar oost over de provincie en was rond 21u boven de Westhoek, tegen 22u boven het centrum van West-Vlaanderen.