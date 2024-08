Het ondiepe bad en de glijbaan van het openluchtzwembad in Kortrijk aan de Abdijkaai is enkele dagen gesloten wegens een defect aan de circulatiepomp. Er werd beslist om het bad preventief te sluiten om de veiligheid van de bezoekers te garanderen. Wie verfrissing wil opzoeken kan nog steeds terecht in het diepe zwembad. Tot dinsdag vinden ook alle zwemactiveiten plaats in het diepe bad.