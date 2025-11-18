Na de feestelijke opening vorige week, ging BRON dit weekend meteen van start met een internationaal Memling-congres. “Onderzoekers uit de hele wereld, maar ook gidsen, studenten en erfgoedliefhebbers vinden hier vanaf nu een inspirerende omgeving om samen te werken, kennis te delen en nieuwe verbanden te ontdekken,” zegt schepen van cultuur Nico Blontrock.

BRON moet een open plek worden waar onderzoek, collectiebeheer en publiekswerking samenkomen. De inzichten die onderzoekers er opdoen, moeten rechtstreeks doorstromen naar tentoonstellingen, publicaties, lezingen en digitale projecten van Musea Brugge.

