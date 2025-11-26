10°C
Nieuws
De Panne

Onder­zoek naar over­lij­den van veer­ti­ger in De Panne

Politie

Illustratiebeeld

In een appartementsgebouw in De Panne is dinsdagmiddag het levenloze lichaam van een 43-jarige bewoner aangetroffen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. Een wetsdokter zal het overlijden van de Fransman onderzoeken.

De hulpdiensten werden dinsdag kort voor de middag naar de Kasteelstraat in De Panne geroepen. Het lichaam van een 43-jarige Fransman werd immers aangetroffen in de inkomhal van het gebouw waar hij woonde. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat.

Het lichaam van het slachtoffer bevond zich onderaan de trap, maar het is voorlopig nog onduidelijk hoe hij precies om het leven kwam. Van sporen van geweld zou er volgens de eerste vaststellingen geen sprake geweest zijn. Het parket besliste om een wetsdokter en het labo ter plaatse te sturen om de precieze omstandigheden te onderzoeken. "Het onderzoek naar het onduidelijke overlijden loopt", bevestigt woordvoerster Griet De Prest.

Verdacht overlijden

