In West-Vlaanderen is Willy Naessens vooral bekend van zijn zwembaden en industriële bouwprojecten. Al had Naessens ook een sterke band met Waregem Koerse. Hij was niet alleen een trouwe supporter van de bekendste paardenrace in Vlaanderen, maar had er ook zijn eigen prijs: de Willy Naessens Hat Trophy.

De prijs werd uitgereikt aan de dame met de meest stijlvolle en opvallende hoed tijdens Waregem Koerse. Het hoedenthema is een traditie op het evenement, en Naessens maakte er met zijn wedstrijd een extra spektakel van.