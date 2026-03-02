17°C
Onder­houds­wer­ken aan op- en afrit Adi­n­ker­ke rich­ting Jab­be­ke op 19 en 20 maart

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert op donderdag 19 en vrijdag 20 maart onderhoudswerken uit aan de op- en afrit Adinkerke (De Panne) richting Jabbeke. De toplaag van het wegdek wordt vernieuwd en er worden nieuwe wegmarkeringen aangebracht. Tijdens de werken zijn de op- en afrit tijdelijk afgesloten. 

Op donderdag 19 maart wordt gewerkt op de oprit Adinkerke richting Jabbeke en op vrijdag 20 maart op de afrit Adinkerke vanuit Frankrijk. Tijdens de werken wordt het wegdek vernieuwd en worden nieuwe wegmarkeringen aangebracht. De werken zijn afhankelijk van goed weer: bij slecht weer schuift de planning op. De werken verlopen in twee fasen om verkeershinder te beperken. 

Op donderdag 19 maart van 5 uur ‘s morgens tot vrijdagochtend 20 maart 5 uur is de oprit Adinkerke richting Jabbeke afgesloten. Het verkeer volgt een omleiding via de Veurnekeiweg (N39) richting Veurne, de Europalaan (N8) en de oprit Veurne richting Brussel. Op vrijdag 20 maart gaat de oprit Adinkerke richting Jabbeke opnieuw open.

Diezelfde dag, vrijdag 20 maart, is de afrit Adinkerke, voor verkeer vanuit Frankrijk richting Jabbeke, tijdelijk afgesloten van 5 uur ‘s morgens tot zaterdagochtend 21 maart 8 uur. Gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding via het op- en afrittencomplex Veurne en keert via de N8 terug naar de E40 richting Frankrijk, om vervolgens in Adinkerke af te rijden. Op zaterdagochtend 21 maart zijn alle op- en afritten in Adinkerke opnieuw toegankelijk.

Wegenwerken Agentschap Wegen en Verkeer

