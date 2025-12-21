4°C
Alveringem

Onder­ge­lo­pen wei­de in Sta­ve­le omge­to­verd tot schaatspiste

Op de valreep voor het nieuwe jaar hebben we in West-Vlaanderen nog kunnen schaatsen op natuurlijk ijs. Tenminste: toch op zeker één plaats: een ondergelopen weide in Stavele. Het ijs was er net dik genoeg om veilig te kunnen schaatsen. 

Het ijs in Stavele kraakt wanneer de mensen het betreden. De laag is dan ook niet dik, maar wel dik genoeg om te mogen schaatsen. Veel gevaar schuilt er dan ook niet aangezien het een ondergelopen weide is en dus niet al te diep is. 


Heel lang zal het schaatsplezier wel niet duren: de minima blijven vannacht hangen rond een graad of vier. Alleen in de nacht van morgenavond op maandag is er nog kans op lichte nachtvorst.

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse
Gianni Seeuws

