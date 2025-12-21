Het ijs in Stavele kraakt wanneer de mensen het betreden. De laag is dan ook niet dik, maar wel dik genoeg om te mogen schaatsen. Veel gevaar schuilt er dan ook niet aangezien het een ondergelopen weide is en dus niet al te diep is.



Heel lang zal het schaatsplezier wel niet duren: de minima blijven vannacht hangen rond een graad of vier. Alleen in de nacht van morgenavond op maandag is er nog kans op lichte nachtvorst.