De werken moeten ook de verkeershinder in de buurt van de brug verminderen. Vooral op drukke toeristische dagen is het aanschuiven, omdat de brug een belangrijke toegangsweg is tot Middelkerke.

De Slijpebrug over het kanaal Plassendale-Nieuwpoort kreeg vorig jaar al een grondige onderhoudsbeurt, na de werken die nu gepland staan zal de brug ook vanop afstand te bedienen zijn.