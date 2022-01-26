In de nacht van 26 januari 2022 viel de 58-jarige Piet Sintobin op de terugweg van een cafébezoek in een diepe werfput van Fluvius op de Korenmarkt in Izegem. Hij wandelde over de planken die over de put lagen, maar die begaven het. Hij viel anderhalve meter diep en raakte vast tussen de leidingen. De brandweer snelde ter plaatse om de man uit de put te halen, maar hij overleed een dag later in het ziekenhuis.

Uit de eerste vaststellingen bleek dat de signalisatie bij de werken in Izegem in opdracht van Fluvius niet in orde was. Het slachtoffer is de broer van Stefaan Sintobin, oud-gemeenteraadslid in Izegem en Vlaams Volksvertegenwoordiger voor Vlaams Belang. De familie wilden de exacte omstandigheden van het incident weten en stelden zich burgerlijke partij tegen de onderaannemer van de werken, netbeheerder Fluvius en ook tegen de stad.