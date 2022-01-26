Onderaannemer tekent beroep aan tegen vonnis rond dodelijke val van Piet (58) in werfput in Izegem
De onderaannemer, die verantwoordelijk was voor de beveiliging van de werfput, tekent beroep aan tegen het vonnis, waardoor het proces rond de dodelijke val van Piet (58) in een Izegemse werfput opnieuw moet plaatsvinden. Het bedrijf van de onderaannemer kreeg in januari 24.000 euro boete, waarvan 4.800 euro met uitstel. Haar zaakvoerder werd een boete van 2.400 euro effectief opgelegd.
In de nacht van 26 januari 2022 viel de 58-jarige Piet Sintobin op de terugweg van een cafébezoek in een diepe werfput van Fluvius op de Korenmarkt in Izegem. Hij wandelde over de planken die over de put lagen, maar die begaven het. Hij viel anderhalve meter diep en raakte vast tussen de leidingen. De brandweer snelde ter plaatse om de man uit de put te halen, maar hij overleed een dag later in het ziekenhuis.
Uit de eerste vaststellingen bleek dat de signalisatie bij de werken in Izegem in opdracht van Fluvius niet in orde was. Het slachtoffer is de broer van Stefaan Sintobin, oud-gemeenteraadslid in Izegem en Vlaams Volksvertegenwoordiger voor Vlaams Belang. De familie wilden de exacte omstandigheden van het incident weten en stelden zich burgerlijke partij tegen de onderaannemer van de werken, netbeheerder Fluvius en ook tegen de stad.
Onopzettelijke doding
Op 2 december 2025 moesten zes beklaagden - de hoofdaannemer en haar COO, de onderaannemer en haar zaakvoerder, en de twee arbeiders die de werken uitvoerden - zich voor de Kortrijkse politierechtbank verantwoorden voor onopzettelijke doding. Tijdens het proces schoven de betrokkenen alle verantwoordelijkheid van zich af en speelden ze de zwartepiet naar elkaar door, ook het slachtoffer werd medeverantwoordelijk gehouden.
Vonnis
Op dinsdag 13 januari sprak de rechter uiteindelijk het vonnis uit in de Kortrijkse politierechtbank. Het slachtoffer Piet Sintobin draagt geen enkele verantwoordelijkheid. Het bedrijf van de onderaannemer, de onderaannemer zelf en twee arbeiders werden veroordeeld tot boetes. De hoofdaannemer en zijn bedrijf werden vrijgesproken.
Het bedrijf van de onderaannemer kreeg 24.000 euro boete, waarvan 4.800 euro met uitstel. De zaakvoerder werd een boete van 2.400 euro effectief opgelegd. Daarnaast kregen de arbeiders 1.600 en 2.000 euro boete. De familie van Sintobin - de twee broers, de zus en de mama - hadden in totaal 42.000 euro gevraagd en dat kregen ze ook.
Maar nu heeft de onderaannemer, die verantwoordelijk was voor de beveiliging van de werfput, beroep tegen het vonnis aangetekend. Het proces zal dus opnieuw moeten plaatsvinden.