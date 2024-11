De beelden zijn op z’n minst opmerkelijk te noemen, maar voor het Gevangeniswezen is het niets nieuw. “Het is een techniek die we frequent zien opduiken bij verschillende gevangenissen. In de pakketjes zit vaak drugs, een gsm of andere zaken die niet in de gevangenis te verkrijgen zijn”, zegt Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen aan onze redactie.

Wat er in dit pakketje zat, en of het bij een van de gevangenen is toegekomen, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de zaak.