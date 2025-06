De griffier merkte de rook op en verwittigde de brandweer. Die moest uiteindelijk niet blussen. Het vuur doofde vanzelf. Omdat alles wijst op een poging tot brandstichting, zal het labo van de federale politie toch een sporenonderzoek uitvoeren. De exacte tijd is niet bekend, maar volgens de griffier vond de brandstichting rond 8u30 plaats.

Enkel de achterliggende gebouwen van andere diensten zijn momenteel niet in gebruik. Het gerechtsgebouw staat dus niet grotendeels leeg. De schade is aanzienlijk, vooral in de griffie.