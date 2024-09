Niet enkel de gewestwegen, ook de autosnelwegen krijgen led. Vandaag is 43% van de meer dan 40.000 toestellen langs autosnelwegen omgebouwd. Ambitie is om tegen 2027 te landen met de volledige ombouw - drie jaar eerder dan bepaald in het Vlaamse regeerakkoord 2019-2024. In totaal gaat het om een investering van 32 miljoen euro, een groot deel van dat geld komt van Europa.