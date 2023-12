Dancing Holiday is een doorn in het oog van de burgemeester van Zonnebeke, die de zaak al vijf keer verplichtte te sluiten. Bij een controle in november vorig jaar bleek de dancing open te zijn, maar had de uitbater weer niet de nodige vergunningen.

De man was niet op zijn proces, en zou ondertussen al een andere discotheek zijn opgestart over de taalgrens in Wallonië.