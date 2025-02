Onder hen was Tetiana Belous, die drie jaar geleden met haar twee kinderen naar België vluchtte. De toekomst ziet ze nog steeds in Oekraïne. "Ik wil terug naar Oekraïne. Ik denk dat de oorlog stopt, maar wij kunnen alleen maar wachten. Veel mensen in België steunen ons. De oorlog moet stoppen."

De 750 Oekraïners in Brugge blijven strijdvaardig. Het is een actieve gemeenschap die niet alleen rouwt, maar ook vecht om een nieuw leven op te bouwen in België. Daarbij speelt het educatief-creatief centrum Kryla een belangrijke rol. Svitlana Musina legt uit: "Veel mensen vragen: wat is Kryla? Kryla betekent ‘vleugels’, zoals een vogel. Je hebt één vleugel nodig voor integratie, zoals Nederlands leren en de Belgische cultuur ontdekken. De andere vleugel is om je eigen roots te behouden."