Het ensemble, dat uitsluitend bestaat uit een dertigtal vrouwelijke muzikanten en zangeressen, werd in 2000 officieel boven de doopvont gehouden. Het koor met als dirigente, Maria Solomko, scheert zowel in zang als in het bespelen van de bandoera hoge toppen. De Belgisch-Oekraïnse vriendenkring uit Herseaux herbergt de groep gedurende zeven dagen in de maand augustus van waaruit ze zeven concerten geven. Na Koksijde wordt er nog opgetreden in Ieper, Kalken en Moeskroen. Er werd eerder deze maand augustus al opgetreden in Kortrijk, Arras en Dadizele. De reis naar Belgie kost ongeveer 7000 euro, een bedrag dat via giften, concerten en verkoop van artisanale souvenirs wordt samengespaard. De rest van het bedrag wordt gebruikt om een aantal projecten (jeugdinstellingen) te steunen ondermeer voor een internaat voor mentaal en fysisch gehandicapte jongens in Rozdil (50 km van Lviv). De oorlog heeft er nu voor gezorgd dat de opbrengst van de concerten moet worden gebruikt voor humanitaire hulp voor de slachtoffers van het geweld in hun land.

Een instrument gelinkt aan het historisch verleden van het Oekraïense volk.

De groep bespeelt een typisch Oekraïens instrument. De bandoera is een instument uit de tijd van de Kozakken (15e eeuw), behoort tot de familie van de gitaar en de harp en heeft 54 tot 64 snaren. De geschiedenis van het instrument is gelinkt aan het historisch verleden van het Oekraïense volk.

Het ensemble heeft een heel gevarieerd programma, klassieke werken, religieuze en folkloristische wisselen elkaar af. Het Oekraïense volkslied staat centraal en alle muzikale bewerkingen zijn van de hand van Nathaliya Myschlovska.

Tot ver over de grensen heeft het koor succes. Het ensemble is laureaat van verschillende prestigieuze festivals: Gdynia-Praag, Dniepropetrovsk-Bratislava-Belfort en werd geselecteerd om het bezoek van Paus Johannes-Paulus II in 2001 op te luisteren en dit voor 1 miljoen gelovigen.