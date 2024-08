De motards komen uit alle hoeken van Europa en presenteren één voor één hun unieke motoren. “Er zijn er vier van in Nederland, dus er zijn er niet zo veel. Om ze in de schuur te hebben is niet zo’n kunst, maar om ze aan de praat te houden dat is een karwei. Ik hoop dat hij het vandaag doet”, vertelt deelnemer Joris Buis.

De ronkende motoren lokken heel wat nieuwsgierigen die genieten van de antieke twee- en driewielers. Bezoeker Joris Rotty licht toe: “Ik vind het prachtig. Ik ben al vijf keer komen kijken en het is genieten. Alles is nog mechanisch, niets is digitaal. Echt nog de pure mechaniek.”