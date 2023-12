In Kortrijk loopt een fototentoonstelling over Oekraïense sporters die sneuvelden sinds het begin van de oorlog met Rusland. Het initiatief komt van Nathalia en Iryna, beiden Belgen uit Oekraïne die al twintig jaar in Kortrijk wonen. Ze wilden iets betekenen voor hun vaderland en richtten daarom de vereniging Kortrijk Club UA Razom op. Razom is 'samen' in het Oekraïens.