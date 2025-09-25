Het incident deed zich voor in de Onze-Lieve-Vrouwstraat in Diksmuide. Een verzamelaar van oorlogstuig was aan een obus aan het werken in zijn tuin. De obus ontplofte, en daarbij raakte de man van 47 zwaargewond. Het gaat dus om een tragisch ongeval.

In de woning werden nog meerdere obussen aangetroffen die in beslag zijn genomen. Het parket waarschuwt dat het verzamelen van obussen verboden en bijzonder gevaarlijk is. Men kan immers nooit met zekerheid weten of er nog explosieve stoffen in de obus aanwezig zijn. Het verzamelen ervan is dan ook verboden door de wapenwet.

"In een straal van 500 meter rond het incident kunnen fragmenten aangetroffen worden van een obus. Indien dit het geval is, meld ze via Politiezone Polder," vraagt de brandweer van de zone Westhoek.



DOVO, de ontmijningsdienst van het leger is intussen ter plaatse.