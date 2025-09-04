19°C
Nu ook rug­by­veld op Sport­park De Schor­re in Oostende

Rugby De Schorre Oostende

In Oostende is een gloednieuw rugbyveld aangelegd in Sportpark De Schorre. Het terrein is volledig speelklaar en wordt voortaan de thuishaven van Rugby Oostende, de eerste rugbyclub aan de kust.

De voorbije weken kreeg het bestaande terrein T28 een nieuwe belijning, doelpalen en signalisatie. Op 21 september is de eerste thuiswedstrijd. 

“Met dit rugbyveld zetten we opnieuw een stap vooruit in het sportaanbod van onze stad,” zegt Charlotte Verkeyn, schepen van Sport. “Ik ben trots dat Rugby Oostende hier een vaste thuisbasis krijgt en kijk uit naar de eerste wedstrijd.”

Nu ook in competitie

De club bestaat iets meer dan een jaar en neemt vanaf september deel aan de competitie. Rugby Oostende wil de sport niet alleen in de stad, maar ook in het hinterland en de bredere regio toegankelijk maken.

De redactie

