De voorbije weken kreeg het bestaande terrein T28 een nieuwe belijning, doelpalen en signalisatie. Op 21 september is de eerste thuiswedstrijd.

“Met dit rugbyveld zetten we opnieuw een stap vooruit in het sportaanbod van onze stad,” zegt Charlotte Verkeyn, schepen van Sport. “Ik ben trots dat Rugby Oostende hier een vaste thuisbasis krijgt en kijk uit naar de eerste wedstrijd.”

