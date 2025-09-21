17°C
Nieuws
Tielt

Novaya in Tielt wil 26 banen schrap­pen door dalen­de vraag naar latexmatrassen

Matrassenproducent Novaya in Tielt, het vroegere Latexco, wil 26 jobs schrappen. Dat werd meegedeeld tijdens een bijzondere ondernemingsraad.

Het bedrijf wijst op de teruglopende vraag naar latexmatrassen. Steeds meer consumenten kiezen voor een goedkoper alternatief in schuimrubber. Tijdens de coronaperiode investeerden veel mensen nog in een duurdere matras, maar die aankopen zijn voorlopig niet aan vervanging toe.

Novaya werd eind 2022 overgenomen door Luc Tack, CEO van weefmachinefabrikant Picanol en chemiebedrijf Tessenderlo Group, en telt vandaag zo’n 260 werknemers. De directie wil efficiënter werken, maar dat gaat ten koste van banen. Volgende week volgt overleg met de vakbonden.

Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Latexco Novaya

