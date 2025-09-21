Het bedrijf wijst op de teruglopende vraag naar latexmatrassen. Steeds meer consumenten kiezen voor een goedkoper alternatief in schuimrubber. Tijdens de coronaperiode investeerden veel mensen nog in een duurdere matras, maar die aankopen zijn voorlopig niet aan vervanging toe.

Novaya werd eind 2022 overgenomen door Luc Tack, CEO van weefmachinefabrikant Picanol en chemiebedrijf Tessenderlo Group, en telt vandaag zo’n 260 werknemers. De directie wil efficiënter werken, maar dat gaat ten koste van banen. Volgende week volgt overleg met de vakbonden.