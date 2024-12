Iets meer dan één procent van de bijna 8000 gecontroleerde bestuurders had teveel gedronken. Er zijn wel veel meer rijbewijzen ingetrokken dan anders: 41 in totaal. Alleen in 2019 waren dat er nog meer.



35 bestuurders zijn gecontroleerd op drugs. 60 procent bleek positief. Dat cijfer ligt in de lijn van de voorbije jaren. 33 voertuigen reden zonder geldig keuringsbewijs. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.