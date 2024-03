Antoine Geerinckx, AGSO Knokke-Heist: “We doen er alles aan om onze klanten zeven dagen per week van kwaliteitsvol drinkwater te voorzien. Maar een calamiteit kan je helaas nooit volledig uitsluiten. Daarom is het belangrijk dat we goede noodprocedures hebben en die ook uittesten.”

Jan Morbee, burgemeester Knokke-Heist: “Deze oefening zorgt ervoor dat we als gemeente voorbereid zijn om te reageren bij een grote wateronderbreking of -verontreiniging. Zo kunnen we snel schakelen mocht de procedure in werking treden.”