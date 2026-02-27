Aanmelden
Nog zeker twee jaar lan­ger strandrol­stoe­len in Blankenberge

2018-07-11

Blankenberge sluit een nieuwe overeenkomst tot 2028 met 4 Example vzw. Die vereniging baat het toegankelijke toilet aan de Van Praethelling uit en stelt gratis strandrolstoelen, een zeerolstoel en een tillift ter beschikking.

 De stad stelt het gebouw gratis ter beschikking, terwijl een kleine bijdrage voor het toilet het project financiert. Het OCMW voorziet daarnaast jaarlijks 2.000 euro voor onderhoud en herstellingen. 

Zo kunnen in Blankenberge ook mensen met een beperking van het strand genieten.

