Ondertussen ontdekten de speurders nog meer gelijkaardige feiten in Waregem, Zutendaal, Londerzeel en Kontich. In dat kader werden dinsdag opnieuw huiszoekingen uitgevoerd. In Antwerpen werd een 23-jarige man opgepakt, terwijl in Denderleeuw een 25-jarige man werd ingerekend. Beide verdachten werden na verhoor aangehouden door de Veurnse onderzoeksrechter. Vrijdagochtend zal de raadkamer in Veurne oordelen of ze langer in de gevangenis moet blijven.