Op zaterdag 6 maart 2021 werden de hulpdiensten rond 22.50 uur opgeroepen voor een steekpartij op de openbare weg in het centrum van Tielt. Leander Quintyn (32) werd even later zwaargewond aangetroffen in de Felix D'Hoopstraat. De dertiger werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen bezweek.

Er volgde een doorbraak op 26 april 2021 toen een verdachte werd opgepakt. Jarod D. (toen 19) werd aangehouden door de onderzoeksrechter. De jongeman bekende tegenover de speurders, maar het blijft onduidelijk waarom hij het op Leander gemunt had. Slachtoffer en dader kenden elkaar tenslotte helemaal niet.