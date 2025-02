De komende tijd stijgt de interesse nog om auto’s via Zeebrugge in Europa te importeren, zegt ondervoorzitter Dirk De fauw vanuit Japan aan Radio2. Hij is er met een delegatie van de haven voor gesprekken met Japanse automerken en rederijen.

Het plan voor zo’n parkeertoren is concreet, zegt De fauw aan de VRT, auto-importeur ICO vraagt binnenkort een omgevingsvergunning aan.