Er komen extra treinen naar de kuststations Oostende en Blankenberge. Het gaat telkens om zeven treinen heen en zeven treinen terug.

De NMBS raadt reizigers aan voor hun vertrek best de routeplanner te checken die ook aangeeft hoe druk het naar verwachting zal zijn op de trein. Ook is het goed op de drukste momenten om te vertrekken naar de kust of om 's avonds terug te keren te vermijden.