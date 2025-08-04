"Dit aanbod komt bovenop de toeristentreinen die heel de zomer lang naar de kust rijden", verduidelijkt Bart Crols, woordvoerder van NMBS. Door het warme weer wordt het aanbod deze week uitgebreid met vier extra treinen richting kust, om in te spelen op de grote vraag van vakantiegangers en dagjestoeristen. De treinen rijden vier dagen lang van en naar de kust.

Doorheen heel de zomerperiode is er een groter assortiment aan treinen voor toeristen. "Heel de zomer lang rijden er niet alleen extra treinen naar de kust, maar ook richting de Ardennen, pretparken en natuurgebieden is het aanbod uitgebreid", aldus Crols.