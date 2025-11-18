Nieuwpoortse acteur Leander Vivey in Spaanse topreeks met grote namen
Acteur Leander Vyvey (35) uit Vlaanderen heeft een opvallende rol in El Laberinto de las Mariposas, een nieuwe Spaanse thrillerreeks met superster Can Yaman. De serie verschijnt in 2026.
Vyvey vertolkt een gelaagde antagonist, geen klassieke slechterik maar een personage “dat twijfelt en botst”. De reeks wordt opgenomen in Madrid en op de Canarische Eilanden en mikt op internationale distributie.
De Vlaming groeit opvallend snel uit tot een vaste waarde in Spaanse producties. Het afgelopen jaar werkte hij mee aan vier projecten, waaronder Punto Nemo en de films Ébano en Marfil met Ester Esposito.
“Het herinnert me soms aan de spanning die ik vroeger voelde tijdens kitesurfwedstrijden. Alles wat niet essentieel is valt weg en er ontstaat een heel gerichte focus."
Werken in Spanje omschrijft Vivey als “gecontroleerde chaos”. “De snelheid en improvisatie zorgen voor veel energie,” zegt Vyvey. “Spaans spelen dwingt me tot scherpere keuzes.”
El Laberinto de las Mariposas komt uit in 2026 en geldt nu al als een van de grote Spaanse releases van dat jaar.