Optiek Pelgrim is al meer dan 70 jaar een vaste waarde in de Markstraat in Nieuwpoort-Stad. Winkelvlaggen zoals die van de optiek werden gebruikt om de gevels van handelspanden extra te doen opvallen in het straatbeeld. “De vlag is een fascinerend relict uit vervlogen tijden toen het handelsleven grotendeels op passanten in de straat gericht was, en niet op online consumenten”, zegt Ann Gheeraert.