Jan Rossey werd in 1982 tot priester gewijd. Hij kwam in 2009 aan in Caldey en legde er zijn gelofte af in 2014. Op het moment van zijn benoeming was hij Master of Juniors of the Community.

In januari vorig jaar werd de Nieuwpoortenaar benoemd tot overste van de abdij van Caldey.



De abdij op Caldey heeft een geschiedenis van duizend jaar.