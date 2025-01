Oppositiepartijen Pro Nieuwpoort en Gezond Verstand stapten daarom op.

"Voor alle duidelijkheid: het is een audit die niet is gebeurd over het functioneren van een dienst, ook niet over het functioneren van een individu, maar over het niet naleven van de wet op de overheidsopdrachten", zegt Dimitri Dedecker van Gezond Verstand Nieuwpoort. "Dus de privacy van geen enkele persoon komt hier eigenlijk in het gedrang en eigenlijk vind ik het zelf zeer cynisch omdat dat gesjoemel met dat overheidsgeld net is gebeurd om met een bepaald persoon af te rekenen, en men gaat nu de privacy van die persoon inroepen om dat negatieve rapport van Audit Vlaanderen niet in een openbare zitting te moeten behandelen."