De trots van Nieuwpoort schittert nog wat meer.



De Endlich is één van de uithangborden van de kuststad. Gemaakt uit de beste houtsoorten is dit een drijvend meesterwerk. Het zeilschip bevindt zich nog steeds in zijn originele staat en is geklasseerd als Europees Varend Maritiem Erfgoed. Daarmee is de Endlich uniek in België.



Samen met de gerestaureerde Watson is ze zo een belangrijke erfgoedparel van Nieuwpoort.