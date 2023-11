In 2023-2024 richt Toerisme Vlaanderen het themajaar 'Landscapes' in. Dit herdenkingsproject zet de erfenis van de Groote Oorlog opnieuw in de kijker, specifiek de impact die de vijandelijkheden van toen op het landschap hebben nagelaten. Nieuwpoort pakt in het kader van 'Landscapes' uit met het ambitieuze 'Waar Water Was'.