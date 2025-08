Hendrik Geeraert werd op 15 juli 1863 geboren in Nieuwpoort en werkte als eenvoudige schipper. Tijdens de Groote Oorlog groeide hij uit tot een nationale held door mee de sluizen in Nieuwpoort te openen. Daardoor liep de IJzervlakte onder water, wat de opmars van het Duitse leger in oktober 1914 stopte en de Belgische verdediging beslissend hielp standhouden.

Geeraert overleed op 17 januari 1925 in Brugge en werd begraven in zijn geboortestad Nieuwpoort. Honderd jaar later grijpt de stad de gelegenheid aan om zijn heldendaad te herdenken.