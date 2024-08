In de reizende tentoonstelling Charles Pil 1867-1949 ontdek je alles over het leven en werk van architect Charles Pil. In Nieuwpoort vindt de expo plaats van zaterdag 24 augustus 2024 tot en met zondag 15 september 2024 in het Sint-Bernarduscollege, Marktplein 5. Bezoekers ontdekken er tal van plaatsgebonden details en verhalen over Pils tijd in Nieuwpoort. Daarnaast kom je er ook meer te weten over de kunststromingen waarin hij actief was en zijn samenwerking met architect Henri Carbon.

Verder kun je op dezelfde locatie een extra fototentoonstelling meepikken, waarbij fotografen hun blik op Pils gevels en gebouwen delen. Daarnaast zijn er kunstzinnige fotocollages te zien, geïnspireerd op de architectuur van Pil en gemaakt door leerlingen van het Sint-Bernarduscollege. Er is ook een zoektocht voor gezinnen doorheen de binnenstad van Nieuwpoort en er is een wandeltocht langs alle bewaarde Charles Pilpanden in Nieuwpoort.