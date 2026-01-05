Het is de eerste keer dat het stadsbestuur van Harelbeke alle inwoners uitnodigt om samen te nieuwjaren en elkaar het beste te wensen. Burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze spreekt zijn nieuwjaarswens uit: “Mijn enige wens is dat we vooral met elkaar blijven praten in deze tijden. Dat we vooral warmte en verbondenheid met elkaar zoeken in Harelbeke, want dat zijn waarden die vandaag wat op de helling staan in onze samenleving.”