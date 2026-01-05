1°C
Aanmelden
Nieuws
Harelbeke

Nieuw­jaars­run luidt 2026 in: Harel­be­ke kiest voor beweging

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Harelbeke heeft 2026 ingezet met een nieuwjaarsrun. Meer dan 400 mensen schreven zich in om voor een loopparcours van 5 of 10 kilometer. Goede voornemens konden zo meteen worden waargemaakt.

Het is de eerste keer dat het stadsbestuur van Harelbeke alle inwoners uitnodigt om samen te nieuwjaren en elkaar het beste te wensen. Burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze spreekt zijn nieuwjaarswens uit: “Mijn enige wens is dat we vooral met elkaar blijven praten in deze tijden. Dat we vooral warmte en verbondenheid met elkaar zoeken in Harelbeke, want dat zijn waarden die vandaag wat op de helling staan in onze samenleving.”

Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville
Siel Vandorpe

Meest gelezen

Vkoardooie
Nieuws
Update

Gladde ochtendspits, kleine ongevallen met vooral blikschade
Sneeuw
Nieuws

Weerman Geert Naessens: "Het wordt een moeilijke ochtendspits"
K Ster Drone Exail
Nieuws

Oostendse fabriek mag honderden onderwaterdrones leveren

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden