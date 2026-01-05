Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Harelbeke heeft 2026 ingezet met een nieuwjaarsrun. Meer dan 400 mensen schreven zich in om voor een loopparcours van 5 of 10 kilometer. Goede voornemens konden zo meteen worden waargemaakt.
Het is de eerste keer dat het stadsbestuur van Harelbeke alle inwoners uitnodigt om samen te nieuwjaren en elkaar het beste te wensen. Burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze spreekt zijn nieuwjaarswens uit: “Mijn enige wens is dat we vooral met elkaar blijven praten in deze tijden. Dat we vooral warmte en verbondenheid met elkaar zoeken in Harelbeke, want dat zijn waarden die vandaag wat op de helling staan in onze samenleving.”
Bernard Vanneuville
Siel Vandorpe