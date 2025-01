De nationale nieuwjaarsreceptie vindt plaats in het BMMC, het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum in Brugge. CD&V hield in oktober goed stand in onze provincie. In één op drie gemeenten hebben ze een absolute meerderheid. De partij levert ook de meeste burgemeesters. CD&V zit ook mee aan de onderhandelingstafel van de toekomstige Arizona-regering en die moet werkende mensen belonen, zegt partijvoorzitter Sammy Mahdi:

“Iedereen beseft dat we zullen moeten besparen. Niemand mag de volledige rekening van het buffet gepresenteerd krijgen. On est tous dans le même bateau, mes chers amis. Wie zijn peddels stilhoudt, maakt de overtocht voor anderen alleen maar moeilijker. Dat kan niet de bedoeling zijn. Liberalen zoals N-VA en MR moeten aanvaarden dat er geen marge is om de fiscale voordelen voor de happy few in stand te houden. Net zoals het voor de Vlaamse socialisten noodzakelijk zal zijn om de vijs aan te spannen voor werklozen en leefloners.”