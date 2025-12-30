Naar jaarlijkse traditie was er voor de duik eerst een opwarming op het strand. En dat is nodig want het water was ijskoud en er waaide een felle wind zegt Schepen voor Toerisme: "Het is vijf graden, op de gsm stond er te lezen: ‘het voelt als min 8’, maar het voelt ook zo." Maar dat kon 4500 mensen niet deren. Zij wouden het nieuwe jaar inzetten met een frisse duik.

Het startschot werd gegeven door Wendy Van Wanten, al stond ze zelf niet te springen om het water in te gaan: "Ik heb mijn bikini niet mee. Ik ga enkel het startschot geven met veel plezier. Ik heb dat wel jaren geleden al gedaan."