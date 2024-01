Knokke-Heist heeft een woelig politiek jaar achter de rug. Zo werd het na een forensische audit door Audit Vlaanderen onder verscherpt toezicht geplaatst. “We staan onder toezicht maar we hebben een heel goeie band met het Agentschap Binnenlands Bestuur. Ze feliciteerden ons zelfs al voor de maatregelen die we namen. In februari heb ik opnieuw een afspraak met de gouverneur. Ik moet eerlijk zeggen, we zijn daar zeer positief over. Zijn er veel mensen met boter op hun hoofd? Ik denk het niet. Er wordt in de media zeer veel uitvergroot” zegt burgemeester Jan Morbee.