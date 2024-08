Rond 21.20 uur kwam er een melding binnen bij de hulpdiensten nadat twee getuigen even daarvoor iemand nog in zee zagen gaan, maar hem niet meer zagen terugkeren. Op dat moment was het verboden te zwemmen. Daarop sloegen ze alarm.

De hulpdiensten zijn daarna een zoekactie gestart, maar zonder succes. Omdat er geen identiteit bekend is van de jongeman die in het water ging, was het voor de hulpdiensten geen evidente opdracht. Na twee uur zoeken werd de zoekactie stopgezet. De hoop is dat de man zelf uit het water is gegaan zonder dat iemand het zag.