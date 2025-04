Vanaf 2027 komt er een nieuwe weg- en fietsverbinding tussen Zwankendamme en Zeebrugge. De doorsteek tussen Wulfsberge en de Lanceloot Blondeellaan moet de verkeersdruk in de omliggende dorpen verminderen en de achterhaven beter ontsluiten. Port of Antwerp-Bruges investeert ruim 10 miljoen euro in het project.