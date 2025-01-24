De vrije basisschool Mikado in Oeselgem heeft een nieuw gebouwencomplex opgetrokken voor de 230 kinderen. “We spreken hier over een dossier van boven de 4 miljoen euro. Het is in feite een half mirakel wat hier gebeurd is. We zijn een kleine gemeenschap in Oeselgem en hebben zo’n school kunnen bouwen met vernieuwbouw, nieuwbouw, aanpassingen. Iedere klas is aangepast”, zegt Tonny Berteloot van het schoolbestuur.

De klassen kunnen ingedeeld worden naargelang de nood voor meer ruimte. Overal is er ook meer lichtinval en de gebouwen zijn met elkaar verbonden door een loopbrug. “Het is het concept dat we allemaal verbonden zijn met elkaar. Ook de ruimtes die er zijn. Ze hebben veel meer ruimte om te werken en de verbondenheid met elkaar maakt het zo speciaal”, klinkt het bij directeur Els Desmet. Het centrale plein is een klimaatspeelplaats geworden.

Het oudercomité heeft ook een steentje bijgedragen aan het project. “We hebben geïnvesteerd. De voorbije jaren hebben we redelijk wat gespaard. Door onze investering hebben we nu een buitenkeukentje kunnen plaatsen voor de kinderen. Er is ook een buitenmuziekinstallatie om voor een nog leukere sfeer te zorgen over de middag”, vertelt Cedric Veldeman van het oudercomité.

Maar zo’n bouwproject realiseren in een kleine gemeenschap kon enkel omdat de school in een groter geheel opgenomen is: Poelberg-Ommeland met scholen in Tielt, Dentergem, Markegem en Oeselgem. Daardoor is er een grotere financiële draagkracht.