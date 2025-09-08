Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Gisteren ging de nieuwe voorstelling van Het Prethuis in première: De Artiestenoge. Het is een West-Vlaamse komedie, die voor het eerst ook muzikaal getint is. Met onder meer Liesbeth Roose en Hans Peter Janssens is de cast meer dan kwalitatief. Veel van de voorstellingen zijn dan ook al uitverkocht.
Wat de première in Harelbeke extra speciaal maakt, is dat de opbrengst naar Make-a-Wish gaat. “We begonnen een jaar op voorhand met de ticketverkoop en in één week was alles drie keer uitverkocht”, zegt Marleen Verschuere van Make-A-Wish Harelbeke.
Ook voor de cast was het een feest. “Ik ben eigenlijk altijd al musicalfan geweest. Samenwerken met Hans Peter, die ik al vaak bewonderd heb in Les Misérables of Phantom of the Opera, kon ik niet laten liggen”, vertelt regisseur en acteur Jeroen Maes.
Na Harelbeke trekt De Artiestenloge nog de hele provincie rond. In september staan Izegem, Torhout, Wielsbeke en Geluwe op het programma, daarna volgen nog een dertigtal andere West-Vlaamse steden en gemeenten.