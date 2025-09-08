Wat de première in Harelbeke extra speciaal maakt, is dat de opbrengst naar Make-a-Wish gaat. “We begonnen een jaar op voorhand met de ticketverkoop en in één week was alles drie keer uitverkocht”, zegt Marleen Verschuere van Make-A-Wish Harelbeke.

Ook voor de cast was het een feest. “Ik ben eigenlijk altijd al musicalfan geweest. Samenwerken met Hans Peter, die ik al vaak bewonderd heb in Les Misérables of Phantom of the Opera, kon ik niet laten liggen”, vertelt regisseur en acteur Jeroen Maes.