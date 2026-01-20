De plannen voor nieuwe cultuurcentra in Wingene en Ruiselede lopen vertraging op door vergunningsproblemen. Voor beide projecten is een nieuwe aanvraag nodig. In Wingene is die ondertussen opnieuw ingediend, terwijl in Ruiselede eerst nog aanpassingen aan het ontwerp worden doorgevoerd.
Zowel Wingene als Ruiselede willen investeren in nieuwe ontmoetingsplekken voor cultuur en verenigingsleven. In Wingene komt er in het Keizerspark een nieuw vrijetijdscentrum met onder meer een cultuurzaal, bibliotheek, gemeenteloketten en ontmoetingsruimtes. In Ruiselede is een cultuurcentrum gepland op het Polenplein, met een cultuurzaal, polyvalente ruimte en ontmoetingscafé.
Beide projecten blijven binnen het voorziene budget en staan nog altijd in de meerjarenplanning. Voor Wingene gaat het om een investering van 12 miljoen euro, voor Ruiselede om 8 miljoen euro.
Wingene dient opnieuw vergunning in
Voor het vrijetijdscentrum in het Keizerspark heeft Wingene intussen een nieuwe omgevingsvergunning ingediend. Aan de plannen zelf verandert niets.
“Dit wordt het kloppend hart van vrije tijd, cultuur en dienstverlening in Wingene”, zegt schepen van cultuur Brecht Warnez. “Door snel opnieuw een vergunning aan te vragen, verliezen we geen tijd. Als alles vlot verloopt, kennen we komende zomer de aannemer. De opening blijft voorzien in 2028.”
Aanpassingen nodig voor project in Ruiselede
In Ruiselede is een nieuwe vergunningsaanvraag voorlopig nog niet mogelijk. De provincie vernietigde op 15 januari de eerdere vergunning en formuleerde drie opmerkingen. Zo moet het gebouw hoger ingepland worden omwille van overstromingsveiligheid, moet de luifel aan het café worden aangepast en moet de aanvraag voortaan via de bevoegde instantie verlopen.
De gemeente heeft haar bouwpartners gevraagd om het ontwerp aan te passen, met de duidelijke opdracht om binnen het voorziene budget te blijven. Intussen wordt ook gezocht naar een tijdelijke oplossing voor toneelvereniging De Ruyssende Lede.
“Het is jammer dat we hier een extra tussenstap moeten zetten, maar we doen dat doelgericht.”
“Het is jammer dat we hier een extra tussenstap moeten zetten, maar we doen dat doelgericht”, zegt fusieschepen Greet De Roo. “In het hart van Ruiselede willen we een cultuurhuis realiseren dat ons verenigingsleven versterkt.”
Ook burgemeester Lieven Huys erkent dat de vertraging zwaar weegt, maar benadrukt dat de ambitie overeind blijft. “We stonden klaar om te starten en botsen opnieuw op regelgeving. Dat is een bittere pil om te slikken”, zegt Huys. “Maar we geven niet op. We willen onze inwoners plekken geven waar cultuur kan bloeien en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.”