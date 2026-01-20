Zowel Wingene als Ruiselede willen investeren in nieuwe ontmoetingsplekken voor cultuur en verenigingsleven. In Wingene komt er in het Keizerspark een nieuw vrijetijdscentrum met onder meer een cultuurzaal, bibliotheek, gemeenteloketten en ontmoetingsruimtes. In Ruiselede is een cultuurcentrum gepland op het Polenplein, met een cultuurzaal, polyvalente ruimte en ontmoetingscafé.

Beide projecten blijven binnen het voorziene budget en staan nog altijd in de meerjarenplanning. Voor Wingene gaat het om een investering van 12 miljoen euro, voor Ruiselede om 8 miljoen euro.