Pairi Daiza heeft een nieuw paradepaardje voorgesteld, en dat is van West-Vlaamse makelij. Edenya is een indrukwekkende tropische serre van vierhectare en de grootste van Europa. het bedrijf Deforche Construction Group uit Izegem heeft de serre gebouwd.
Het nieuwe deel van Pairi Daiza is een modulaire constructie, opgebouwd uit meerdere secties. De ruimte heeft Amazone-ecosysteem met een variatie aan planten en dieren, waaronder jaguars, haaien en apen.
De serre heeft het grootste met dubbel glas overdekte dak ter wereld, speciaal ontwikkeld voor dierentuinen. Dankzij technieken zoals hybride ventilatie, verneveling en warmtepompen blijft de temperatuur boven de 18 graden, terwijl regenwaterrecuperatie, waterzuivering en zonne-energie zorgen voor de duurzaamheid.
Edenya combineert natuur, technologie en beleving en bezoekers zullen er ook in thematische hotelkamers kunnen overnachten, het dierenpark belooft een unieke jungle-ervaring.
Deforche Construction Group had al ervaring in het park. Ze bouwden rond de eeuwwissel ook de eerste tropische serre, toen het park nog Paradisio heette. En ze bouwden ook de ingang van het dierenpark.