Op iconische locaties zoals het Minnewater, de Vismarkt, de Markt en het Gruuthusemuseum verdwijnen naar schatting 50 à 70 kasseistenen per maand. En dat cijfer ligt mogelijk nog hoger. Vooral in drukke toeristische periodes zoals het voorjaar en de zomer neemt het fenomeen opvallend toe. “Het is een Brugse tendens van de laatste twee jaar die zich ook in andere historische steden afspeelt: in Parijs, Barcelona en Amsterdam verdwijnen zaken uit het openbaar domein zoals straatnaamborden, maar ook straatstenen. Ook de stenen van wielerwedstrijd Parijs-Roubaix blijken een gegeerd item”, zegt schepen Franky Demon, schepen van Openbaar Domein.

Stenen worden -vermoedelijk door toeristen- losgewrikt en veroorzaken zo gevaarlijke situaties voor andere bezoekers. Het gaat toch om zeker 15 kasseistenen per week die verdwijnen.