Nele Boudry is in Poperinge en daarbuiten gekend voor haar Ginger-beeld op de Poperingse markt en het beeld Quiten in Dranouter. Nele was jaren lerares in de Poperingse Kunstacademie, maar stopte deze loopbaan om voltijds te kunnen leven als kunstenares.

Nele is erfgename van een ganse familie kunstenaars. Haar vader was de bekende fotograaf en kunstschilder Paul Boudry (1925-2001). Hij zette vele landhuisjes en talloze kapellen op doek en was een befaamd en ruim gekend volksfiguur in de Westhoek. Grootvader Jules Boudry (1888-1951) is dan weer gekend omdat veel zijn werk nog steeds te vinden is in veel huizen in Poperinge en ver daarbuiten. Jules Boudry was een productief kunstschilder en maakte heel wat portretten, schilderde historische gebouwen en kerkinterieurs, maar ook talloze stillevens, vaak met dahlia’s.

Aan de Schreve vond maar liefst 500 werken terug van Jules Boudry, een 100-tal van Paul en meer dan 200 van Nele Boudry. Naast de tentoonstelling geeft Aan de Schreve ook een rijk geïllustreerd kunstboek uit met de weergave van een selectie uit het ruime oeuvre van de Boudry-familie.

De tentoonstelling gaat door in klooster van de zusters Benedictinessen en is iedere vrijdag, zaterdag en zondag open in juli en augustus, telkens van 10u-17u.