De telecomoperator start ook een eigen aanbod voor vast internet, via een fibernetwerk. Hier zijn er abonnementen van 10, 15 en 20 euro. Het aanbod is momenteel enkel beschikbaar in de Anderlechtse wijk Kuregem, maar DIGI mikt op een snelle uitrol elders in Brussel en andere steden. Binnen de vijf jaar wil de telecomoperator tot twee miljoen huishoudens aansluiten op zijn netwerk. Het bedrijf zal ook nog een eigen televisieaanbod lanceren.

DIGI België is een joint venture van het Belgische Citymesh, dat telecomdiensten aan bedrijven aanbiedt, en de Roemeense telecomgroep DIGI die al actief is in vier Europese landen (naast Roemenië ook Spanje, Portugal en Italië).